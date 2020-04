Instagram trabaja en perfiles conmemorativos para recordar a usuarios fallecidos

La red social Instagram confirmó, tras una filtración, que está trabajando en una nueva función que permitirá identificar las cuentas de usuarios fallecido. Se convertirán en perfiles conmemorativos para que el resto de personas puedan recordarlos.

Las cuentas “memoriales” de Instagram fueron descubiertas por ciertas referencias en el código de la aplicación por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, que compartió una captura de la función en su cuenta de Twitter.

Instagram is working on account memorialization

disclaimer: I’m not actually dead, only in the inside pic.twitter.com/DVIDLLwTAk

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020