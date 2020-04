Unión y Central Córdoba son los dos clubes de Primera sin técnico en la cuarentena

El fútbol está en pausa por el coronavirus y no hay una fecha concreta para su reanudación, pero hay dos clubes de Primera División que hace tiempo coinciden en algo: no tienen entrenador. Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe mantuvieron charlas con directores técnicos tras las salidas de Gustavo Coleoni y Leonardo Madelón, pero todavía no oficializaron a sus reemplazantes. Es una situación rara para los jugadores, que son los primeros que esperan una definición para empezar a proyectar el futuro.

Según el informe de Canchallena, a cuarenta días de la renuncia de Leonardo Madelón (57 años) a la conducción técnica de Unión, sus directivos siguen sin encontrarle reemplazante. Y aunque la dirigencia del tatengue se confíe en que el fútbol será una de las actividades que volverá parcialmente a la normalidad recién a mitad de año, como consecuencia de la pandemia que generó el coronavirus, no son pocos los protagonistas de este deporte que lamentan que el club no haya definido esta situación en tiempo y forma, para darle un margen de tranquilidad al fútbol rojiblanco, principalmente a un plantel que, como sus pares, entrena según la rutina de aislamiento establecida pero que no sabe quién será su conductor. A esto se añade que el 30 de junio caducarán varios contratos y que, por ahora, no hay ninguna negociación en marcha.

El último de Unión, con Mosset de DT interino ¿y vs. el técnico que llega?

Madelón, aquel que varias veces repitió que “Unión es mi lugar en el mundo”, renunció el jueves 12 de marzo, cuando ya el coronavirus pasaba a ocupar las primeras planas de la prensa mundial. Según dijo ante los periodistas, “no pude terminar de asimilar cuando se nos desarmó el equipo, en junio del año pasado. Y este año nos estaba pasando lo mismo. Hicimos muchas cosas lindas y quedan recuerdos hermosos. Fueron seis años, con el intervalo de Belgrano. Y no es que el plantel no sirve, pero rearmar otra vez no es fácil”, expresó el ex DT de San Lorenzo, Gimnasia y El Porvenir, entre otros.

Hace unos días, Madelón aclaró: “Tengo derecho a cansarme y enojarme, por eso me fui. Entiendo a los dirigentes porque el club necesita vender, pero fueron muchos años y siempre se fue desarmando el equipo”, insistió, en alusión a las bajas de Nereo Fernández, Martínez, Gómez Andrade, Bruno y Mauro Pittón, Zabala, Acevedo, Fragapane y Cavallaro , quien sólo estuvo en el club seis meses.

Sus palabras también fueron entendidas como una sutil respuesta a los dichos del presidente tatengue, Luis Spahn , quien señaló: “Creo que Leo no quiso poner en riesgo su popularidad, su liderazgo y su idolatría , ya que encontró objeciones y algunas limitaciones, como que el equipo no pudiera repetir buenas actuaciones como ante el Mineiro de local, River y Argentinos. No se sintió con la confianza para que el equipo pudiera repetir esas actuaciones. Además, no dejaron de aparecer 10, 20 o 30 tirabombas con algún insulto y críticas y eso le pesó mucho, me manifestó que le estaba costando dormir. El contexto lo estaba superando anímicamente y no tenía la confianza para reencauzar la situación”, aportó el empresario que conduce la institución desde el 24 de julio de 2009.

No obstante, Madelón era el único con la espalda suficiente para bancarse todas las presiones en Unión. Aunque la semana siguiente del portazo de Madelón el propio Spahn inició contactos en Buenos Aires, con representantes de entrenadores, hace días dio una pista concreta al sostener que “hay un DT que se libera en dos meses y estamos esperando” . Rara fue la realidad que expuso: “Cuando se diga que en 15 días vuelve el fútbol, aligeraremos el paso”, algo así como aceptar que son decisiones que pueden esperar. El tiempo dirá si acertó o dejó pasar una excelente oportunidad para revertir algunas cosas no del todo bien hechas.

“Tenemos jugadores que se les termina el contrato en julio (Sebastián Moyano, Walter Bou, Jonathan Bottinelli, Jalil Elías, Federico Milo, Ezequiel Bonifacio, Brian Álvarez y Nicolás Mazzola) y para ver la continuidad de algunos jugadores tenemos que tener el cuerpo técnico. Estamos viendo carpetas de técnicos, pero sin saber cuándo se llega a un reinicio. Hay un técnico que se libera en dos meses y estamos esperando, por esa situación nos demoramos”, remarcó el presidente de Unión.

Desde el día siguiente de la salida de Madelón, la lista de candidato a sucederlo se fue incrementando. Juan Pablo Vojvoda fue el primero, pero el exNewell’s está haciendo una gran campaña en Unión La Calera de Chile y desde lo económico sería imposible. Pero luego pasaron a engrosar esa lista Omar De Felippe, Néstor Gorosito, Pedro Troglio, Claudio Gugnali, Lucas Bernardi, Gustavo Coleoni (desvinculado recientemente de Central Córdoba de Santiago del Estero) y los dos más recientes: Sergio “Huevo” Rondina , ligado a Arsenal hasta fin de junio, y Luis Zubeldía , actualmente al frente del plantel de Lanús.

Rondina es hoy quien tendría las mayores chances de dirigir al tatengue, sostienen hombres vinculados al fútbol tatengue. Pero -lógicamente- estos contactos del Tate no cayeron para nada bien en Arsenal, cuyos dirigentes entienden que no estarían dentro de los “códigos” que se manejan en el fútbol, por ser alguien con trabajo y en un momento donde hay actividad formal, aunque postergada por la pandemia. Rondina admitió que su representante fue contactado por Martín Zuccarelli, manager de Unión.

El otro es Central Córdoba. Pasó más de un mes de la salida de Gustavo Coleoni de Central Córdoba y si bien en Santiago del Estero se da por sentada la llega de Omar De Felippe , los jugadores que se entrenan en sus casas, monitoreados por un preparador físico del club, reconocen que lo ideal sería tener contacto, aunque sea “virtual”, con el nuevo entrenador. Desde la dirigencia admiten que es “una situación atípica”, pero que “lo es en todo el mundo” y que la salida de Coleoni “nos agarró en esta situación de pandemia”.

Un final con declive

En la Superliga, Unión terminó 16º en el torneo, con 27 puntos. El domingo 15 de marzo, en el inicio de la Copa Superliga y antes de la suspensión de la actividad, el equipo fue dirigido por Marcelo Mosset (38 años), exdefensor del club, que conduce la división reserva.

El contexto general

Al final de la Superliga cinco entrenadores se fueron de sus equipos: Gabriel Milito (Estudiantes), Diego Osella (Colón), Gabriel Heinze (Vélez), Leonardo Madelón (Unión) y Gustavo Coleoni (Central Córdoba). De los cinco, solo Osella no estaba desde la primera fecha (agosto de 2019). Si se tiene en cuenta las 24 fechas jugadas (23 del primer torneo y la inaugural del torneo suspendido), solo 8 técnicos siguen en camino (33%); o sea, el número más bajo de los últimos años y muy por debajo de la considerada “media histórica”.