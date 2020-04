Un hombre de 40 años identificado como Pedro Antonio Toledo fue condenado ayer a prisión perpetua por la autoría del femicidio de Cristina Alejandra Sandoval cometido en 2017 en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue resuelta por unanimidad e informada hoy al mediodía en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. El tribunal que tuvo a su cargo el debate estuvo integrado por los jueces Jorge Patrizi, (presidente), Gustavo Urdiales y José Luis García Troiano.

El fiscal que investigó lo ocurrido fue Gonzalo Iglesias, quien en el juicio estuvo acompañado por la fiscal Cristina Ferraro.

Femicidio

“Toledo fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado (por el uso de arma de fuego; por mediar una relación de pareja con la víctima; y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género)”, informó Iglesias. El fiscal también indicó que “el tribunal decidió absolver a Toledo como autor del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el uso de un arma de fuego y criminis causae) en perjuicio de un hombre”.

Iglesias adelantó que “aguardaremos los fundamentos del fallo del tribunal y luego analizaremos los pasos a seguir en relación a la absolución de la tentativa de homicidio”.

Pericias

El funcionario del MPA recordó en que “en el marco de la investigación por el femicidio de Sandoval se concretaron diversas diligencias científicas y técnicas que fueron sustanciales para la resolución del caso”. También reconoció que “se hizo un esfuerzo importante para poder llevar a cabo pericias que no se podían hacer en la ciudad de Santa Fe”.

“En la provincia de Córdoba se realizó el barrido electrónico a la campera que tenía puesta Toledo al momento del femicidio; en Buenos Aires se hizo el cotejo de la sangre de Sandoval con la sangre detectada en la campera de Toledo; y en el Instituto Médico Legal de Rosario se llevó a cabo un estudio de ADN en el arma secuestrada”.

Violencia de género

Iglesias recordó que “el femicidio de Sandoval fue cometido el martes 18 de abril de 2017 aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, en una vivienda ubicada al interior de un pasillo localizado en calle Arzeno al 7.300″.

El funcionario del MPA sostuvo que “Toledo mantuvo una discusión con la víctima, quien estaba en el inmueble a cargo del cuidado de menores de edad, y le efectuó un disparo con un arma de fuego de puño que le provocó la muerte”. En tal sentido, Iglesias precisó que “la relación que tenían Toledo y Sandoval estaba caracterizada por la violencia física, psicológica y moral que ejercía el condenado en perjuicio de la mujer”.

El fiscal también hizo hincapié en que “durante el debate oral y público declararon más de 50 testigos que no sólo brindaron información acerca del femicidio de Sandoval, sino que también dieron detalles del contexto de violencia de género en el que estaba inmersa la víctima”. No obstante, concluyó que “fue el propio Toledo quien caracterizó la relación que tenía con la víctima. En un tramo de su declaración dijo que él y la víctima tenían un vínculo al que definió como ‘normal’ y en la que –según dijo en el juicio– ‘yo volvía de trabajar y ella siempre me tenía la comida preparada'”.

Prensa MPA