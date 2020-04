Trenes de hasta 100 vagones podrán llegar a los puertos del Gran Rosario

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, recorrieron este jueves la obra del puente sobre el río Carcarañá, entre las localidades de Oliveros y Timbúes. Además, visitaron los trabajos en la nueva playa ferroviaria para el Belgrano Cargas que lleva adelante la empresa Trenes Argentinos Infraestructura. Ambas obras permitirán que formaciones de hasta 100 vagones lleguen por primera vez en forma directa a las terminales portuarias del Gran Rosario.

“Estamos ante una obra de suma importancia para la Argentina federal y particularmente importante para la provincia, porque esta inversión va a posibilitar una mejor logística y permitirá a los productores acercar su carga a los puertos. Y eso va a significar que la hidrovía tenga vida. Y con todo ello, la Argentina tendrá la posibilidad de llegar a todo el mundo desde los puertos de Santa Fe”, remarcó el gobernador en el lugar.

Y agregó: “Ver vías y trenes pasando es lo que algunos suelen ver, cuando quizás no ponen al transporte ferroviario en total potencialidad. Mientras que nosotros vemos desarrollo, potencialidad, y el trabajo de muchas zonas que si no tendrían este transporte no tendrían posibilidad de producir”.

En consonancia, afirmó que “sobre estos rieles irán vagones con materias primas, granos, cereales, oleaginosas; pero también irá valor agregado. Esa es una posibilidad real para toda la provincia, en particular donde recorre el Belgrano, llegando al norte, antes de pasar a Chaco, integrando todo un territorio quizás alejado, muchas veces con falta de infraestructura. Y esto lo va a integrar con la posibilidad de llegar a los puertos”.

Asimismo, el gobernado destacó “una obra federal que el presidente Alberto Fernández ha tomado desde el inicio, con la decisión firme de destrabar los fondos, con compromiso de desarrollo. Y hacia allí vamos. Con entusiasmo y expectativa estamos hoy acá viendo cómo avanzan las obras, y en el transcurso del año, a pesar de esta situación difícil que nos toca vivir, vamos a poder ver como una primera carga llega a nuestros puertos. Ese es el compromiso, con un ferrocarril abasteciendo a nuestros puertos y la hidrovía tomando un impulso diferente y permanente para la Argentina”.

Previamente, el ministro Meoni agradeció al mandatario santafesino por el trabajo “codo a codo”. Al respecto, dijo que el primer pedido del presidente Alberto Fernández fue “pensar el desarrollo de la Argentina integralmente, con una mirada federal, y esta obra tiene mucho que ver con ese desarrollo federal que necesitamos para los argentinos”.

Finalmente, el funcionario evaluó que “la logística ha sido y es uno de los grandes problemas de la Argentina”, y este tipo de obras “brindan una capacidad operativa extraordinaria a los puertos”, además de considerarla “central para que se pueda desarrollar la Argentina interior, algo que posibilitará dar más trabajo y mejor calidad de vida a los argentinos”.

Nuevo acceso ferroviario

La Sociedad del Estado Trenes Argentinos Infraestructura (creada por la Ley 26352 del 2008) se encuentra recuperando más de 1.800 kilómetros de vías en la línea Belgrano Cargas para triplicar la cantidad de carga transportada, conectar las economías regionales con los puertos del Gran Rosario y reducir los costos logísticos de toda la cadena de producción.

En este marco se están realizando obras que van a permitir el ingreso del tren por primera vez en la historia a las terminales portuarias del complejo agroindustrial de Timbúes. Esto permitirá aumentar las toneladas transportadas disminuyendo a la vez los tiempos operativos de las descargas que arriban a los puertos existentes actualmente.

En febrero de 2019 comenzaron las obras que demandarán una inversión total de 122 millones de dólares, de los cuales el 70% será inversión privada y el 30% restante del Estado nacional.

El nuevo puente sobre río Carcarañá -para que el tren pueda cruzar sobre el lecho de agua- tendrá una extensión de 100 metros y un ancho exterior de 5,50 metros, con una velocidad de diseño de 60 km/h. y una carga por eje de 25 toneladas. La obra se encuentra a la espera de llegada de vías y conexión para la realización de prueba de cargas con locomotoras. Se estima que dicho ensayo pueda realizarse en junio de este año.

En tanto que la playa ferroviaria La Ribera -ubicada entre la autopista Rosario-Santa Fe y la ruta nacional 11- será un espacio de maniobras de 10 vías paralelas, con tres vías de mantenimiento y dos de vinculación hasta el ramal F1 existente. Además, comprende estación de servicio, mesa giratoria (para cambiar de orientación al tren) y edificio operativo, entre otros. La finalización de la obra está prevista para julio de este año.