Docentes reemplazantes pidieron un salario de emergencia

Tamara Canillares, vocera del sector, informó a CADENA OH! que son 20 mil educadores en la provincia cuya "realidad es desesperante"

En medio del aislamiento obligatorio por el avance del COVID-19, docentes reemplazantes de la provincia de Santa Fe es uno de los sectores que más sufren el parate en las actividades ya que si no trabajan, no cobran.

Al respecto, Tamara Canillares, dialogó con el móvil de La Mañana Oh! por CADENA OH! y contó que “nuestra realidad es desesperante, el jueves pasado presentamos una nota, vimos como la ministra (de Educación) y el gobernador hablaron con los medios, pero nosotros no tenemos ninguna respuesta”.

“Exigimos una audiencia, no tenemos ningún ingreso y es desesperante. Exigimos un salario de emergencia”, sentenció la docente.

“Estamos dispuestos a colaborar con lo que provincia requiera”, agregó.

Además, reveló que en la provincia de Santa Fe son alrededor de 20 mil docentes reemplazantes que se encuentran en esta situación crítica, “somos un montón, hay compañeros que desde diciembre que no cobran”.

Y finalizó: “Las clases va a ser lo último que se reincorpore y nosotros que somos precarizados no tenemos ningún ingreso, muchas tenemos hijos, somos sostén de familia.

“La situación es terrible, la crisis está pegando mucho, estamos desesperados”, concluyó.

