Ferrari amenaza con dejar el Mundial de F1

El jefe del equipo, Mattia Binotto, ha asegurado que Ferrari podría buscar otros campeonatos del automovilismo para su promoción si las medidas que tomen los propietarios del campeonato, Liberty Media, no se adecuan a las necesidades de la casa italiana.

Ferrari se plantearía abandonar la Fórmula Uno si se adoptan medidas que vayan contra su filosofía por el coronavirus COVID-19.

No es la primera vez que sale una amenaza similar desde Ferrari, pero no por ello deja de ser un aviso a tener en cuenta, ya que la Scuderia es leyenda, y sin los coches rojos en la parrilla del Mundial de Fórmula Uno no sería lo mismo.

El jefe del equipo, Mattia Binotto, ha asegurado que Ferrari podría buscar otros campeonatos del automovilismo para su promoción si las medidas que tomen los propietarios del campeonato, Liberty Media, no se adecuan a las necesidades de la casa italiana.

Ferrari no está por un recorte drástico de los presupuestos aun debido al parón que está determinando la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Y así lo ha querido dejar claro Binotto, apostando por una F1 potente en todos los casos.

No querríamos ponernos en la posición de buscar otras opciones adicionales para desplegar nuestro ADN de carreras

“No se puede lograr sin más sacrificios significativos, especialmente en términos de nuestros recursos humanos. Si fuera a bajar aún más, no querríamos ponernos en la posición de buscar otras opciones adicionales para desplegar nuestro ADN de carreras”, explica al The Guardian inglés Binotto.

En 2019, los equipos acordaron un límite presupuestario de 175 millones de dólares para 2021. Ante la crisis sanitaria parando carreras, FIA y Fórmula Uno estudiaron la semana pasada imponer un tope de 145 millones para 2021 y de 130 millones en 2022.

“El nivel de 145 millones de dólares ya es una solicitud nueva y exigente en comparación con lo que se estableció en junio pasado”, significa Binotto, aun consciente de que “la F1, el mundo entero, pasa por un momento difícil por la pandemia del COVID-19. Aun así, no hay que reaccionar rápidamente, ya que existe el riesgo de tomar decisiones sin evaluar todas las consecuencias”.

Añade el responsable de la Scuderia que “la F1 tiene que ser el pináculo del deporte del motor en términos de tecnología y rendimiento. Debe ser atractivo para los fabricantes de automóviles y los patrocinadores que desean vincularse a esta categoría más prestigiosa. Si restringimos los costos en exceso, corremos el riesgo de reducir el nivel considerablemente, acercándolo cada vez más a las fórmulas más bajas “.

Aunque también los de Maranello están dispuestos a echar una mano a otras formaciones más pequeñas de la parrilla. “Si la emergencia actual realmente pone en duda la existencia de algunos de nuestros competidores en este deporte, Ferrari estaría abierto a ello”. Una de las opciones sería ceder coches, una idea a la que ya se ofreció Red Bull.

Fuente: Mundo Deportivo