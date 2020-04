La comparación del “Bichi” Fuertes jugando para River y Colón

El ex delantero de Colón y River, Esteban Fuertes, contó cómo era su relación con los árbitros cuando defendía los colores del Millonario: “Jugando en River podías decirles cualquier cosa a los árbitros”.

El atacante nacido hace 47 años en Coronel Dorrego llegó a mediados de 2002 al Monumental, de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini. Estuvo un año y se coronó campeón del Torneo Clausura 2003.

“Estuve de los dos lados y no es lo mismo, sinceramente. Me pasó que en el estadio en el que jugaba Aldosivi, me echaron y me dieron ocho fechas. Yo al lineman le había dicho que estaba loco y él inventó cualquier cosa en el informe”, contó el ex futbolista de Colón de Santa Fe en una entrevista con TNT Sports.

“Jugando para River vos podés decir cualquier cosa, seguramente no te van a expulsar por decirle a un lineman: ‘Estás loco, ¿qué cobrás?’. No es lo mismo, tenés más libertad con una camiseta que con otra”, remarcó el ex futbolista del Lens.