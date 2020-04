Nuevo guiño de Diego Cocca a la dirigencia: “La idea es tratar de continuar en Central”

Diego Cocca, entrenador de Rosario Central, manifestó su deseo de continuar al frente del equipo. Además, en diálogo con Sportia, se refirió a la situación de la institución económica en medio de la pandemia del coronavirus y el proyecto con los juveniles.

-Ya avisó Carloni que no van a ir a buscar jugadores y que se van a tener que arreglar con lo que hay, ¿cómo vas a hacer con Central?

-Les va a tocar a muchos clubes del fútbol argentino y no solamente a Central. Está claro que esto impacta muchísimo en la parte económica y, si va a haber un mercado de pases, va a ser muy difícil comprar o imposible. Habrá que buscar jugadores que terminen contrato. Pero bueno, tenemos varios jugadores que ya son del club y por supuesto que Central históricamente se valió siempre de jugadores juveniles que realmente son muy buenos.

-¿Te vas a quedar, sobre todo ahora que desaparece la angustia de la permanencia?

-El primer objetivo era salir del descenso, el objetivo final porque aún faltaban diez partidos. Pero hay que ver qué pasa, si se juegan o no, si no hay descensos. Hemos hablado con los dirigentes mucho más del futuro, de lo que viene, del día a día, todavía no hay definiciones claras. Estoy cómodo en el club, estoy encariñado con los jugadores, con el club, veo un proyecto con jugadores juveniles a los que queremos darle más continuidad para que se puedan desarrollar. Pienso en un plan de futuro, nos tenemos que sentar a ver un montón de situaciones, pero la idea es la de continuar.

-¿Están preocupados por el tema físico, mental o nutricional de los jugadores?

-Yo digo que es un todo, el futbol es un todo, no una sola cosa. Tenemos encargados, los profes están en constante diálogo con los jugadores, tenemos un psicólogo que apoya y yo estoy más en lo mental, para ver cómo se sienten, cómo están, cómo vivieron los últimos partidos, qué se puede mejorar, tratar de sacar un provecho a esto de estar encerrados, valorar lo que uno tiene y tratar de juntar ganas para cuando esto termine, poder salir a entrenar y jugar de la mejor manera y muchísimo más motivados y contentos y valorando la oportunidad que tenemos.

-En las últimas horas surgió la posibilidad de que cuando venza su contrato en Francia pueda volver al club. ¿Te imaginás dirigiendo a Di María?

-Qué te parece, son jugadores de una jerarquía importantísima, muy identificados con el club, quiere mucho al club. Yo soy consciente de que cada vez que viene a Rosario viene a los entrenamientos. Aunque a mí no me tocó cruzarlo, me lo han contado. Eso está bueno, hay que generar en el club un ambiente para que los jugadores ídolos, reconocidos y con esa trayectoria quieran volver. Hoy estoy disfrutando a Marco Ruben, que se había ido y le tocó volver, y ojalá sean muchos más. El club tiene que estar preparado para abrirle las puertas y que ellos quieran venir.