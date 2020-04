¿Quién es la tercera en discordia entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra?

La distancia no ayuda a una pareja, aunque mucho menos si hay una “tercera” persona dando vueltas y amenaza el amor. Desde hace unas semanas se venía hablando de que Sebastián Yatra y Tini Stoessel estaban en crisis. Todo comenzó con la baja de likes y comentarios de ambos, luego dejaron hablar uno del otro y no hicieron más vivos.

Todas estas pruebas llamaron la atención de Rodrigo Lussich, periodista de América, quien aseguró que ya no estaban juntos, aunque ella salió a desmentirlo. Sin embargo, fue cuestión de días que salte el nombre de la mujer que estaría peligrando su relación.

Se trata de Danna Paola, actriz mexicana de quien Guido Záffora, panelista de Intrusos, aseguró: “Es una actriz mexicana muy reconocida. Protagonista de Elite” y agregó picante, provocando la reacción de sorpresa de sus colegas: “Hoy por hoy hay que decir que es más estrella que Tini, es así”.

“Danna está muy cerca de él, incluso en Instagram. Le está escupiendo el asado a Tini”, disparó sin vueltas Lussich y agregó: “Las pruebas son claras. Dejaron de seguirse, de hacer vivos juntos y hablar del otro y luego vinieron las declaraciones que lo niegan. Pero lo cierto es que Danna está cerca de él”

Recordemos que la cantante pop, que está dentro del grupo de las más exitosas del momento, al enterarse de los rumores salió con los tapones de punta a desmentirlo: “El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico, no tenemos la posibilidad de contacto. No tenemos la posibilidad de tomar un avión, vernos y hablar cara a cara, obviamente que es difícil para los dos”.

Sin embargo, la alarma más fuerte sonó en el vivo en el que Tini sumó a Florencia Vigna. Allí, la actriz no tuvo tapujos al indagar sobre su estado emocional actual y le preguntó si había sufrido por amor. Frente a los miles que estaban en vivo, la incomodidad de la artista fue ampliamente visible y luego de varias vueltas, risas y miradas hacia abajo le contestó: “¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso“, esquivó estratégicamente la chica “Fresa”.