Se realizaron más de 300 controles en empresas exceptuadas del aislamiento

Todos aquellos establecimientos que puedan funcionar durante la cuarentena, deben presentar y cumplir con el protocolo de higiene y seguridad dispuesto por las autoridades. En ese sentido, desde la Provincia indicaron que ya se presentaron más de 7 mil.

El ministro pidió a los empresarios “mucha responsabilidad” y exigió que cumplan con la normativa vigente y agregó: “Presentar el protocolo no es complicado, hay que ingresar a la web de la provincia. Allí está el detalle de las actividades autorizadas y los protocolos modelos confeccionados por los Ministerios de Salud y de Producción”.

“El protocolo es obligatorio si no lo hacen no pueden funcionar y vamos a ser muy severos sancionando a las empresas que no presenten los protocolos. El gobernador fue muy claro cuando dijo que vamos a cortarles la luz a quienes no presenten los protocolos. Pero además habrá multas y clausuras”, manifestó Sukerman y recordó que su incumplimiento constituye un delito penal por atentar contra la salud pública: “Pedimos mucha responsabilidad a los empresarios que llevan adelante estas actividades”, agregó.