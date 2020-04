El elenco de “Friends” organiza un sorteo benéfico

Los protagonistas de “Friends” anunciaron este martes que recaudarán fondos para luchar contra el coronavirus por medio de un sorteo que permitirá a sus ganadores asistir a la esperada reunión de las seis estrellas de esta serie en un especial de HBO Max.

también podrán tener la experiencia completa ‘Friends VIP’ del Tour del estudio Warner Bros

Actrices, actores y músicos se han aliado para realizar una cadena solidaria que va en distintas direcciones, pero con un mismo nexo común: ayudar a quienes más lo necesitan.

Horas atrás, el elenco completo de Friends se sumó al reto “All In Challenge”, iniciado por el empresario Michael Rubin, en el que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias campaña solidarias que tratan de palear los efectos que la pandemia está provocando entre los más vulnerables.

“Te invitamos a vos y a cinco de tus amigos a uniros a nosotros seis en el Estudio 24”, dijo Jennifer Aniston en Instagram en referencia al lugar de las instalaciones de Warner Bros. en el que se rodaba la comedia.

“Podrán ser nuestros invitados a la grabación de nuestra reunión de HBO Max, en la que recordaremos el ‘show’, celebraremos lo bien que lo pasamos… Y también podrán tener la experiencia completa ‘Friends VIP’ del Tour del estudio Warner Bros.”, añadió en el post que también fue replicado por cada protagonista en su propia cuenta.

Los afortunados también podrán tomarse un café con los protagonistas de “Friends” en el set de la famosa cafetería Central Perk de la serie

En la web de All in Challenge se explica que los interesados obtendrán tickets para el sorteo de “Friends” en función de la cantidad que donen. Participar en el sorteo cuesta un mínimo de 10 dólares. Todas las ganancias irán a las organizaciones No Kid Hungry, Meals on Wheels y America’s Food Fund, que beneficia a Feeding America y World Central Kitchen.

Leer también: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y una ¡subasta increíble!

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los seis protagonistas de la serie, formarán parte de este especial junto a los creadores de esta comedia, David Crane y Marta Kauffman. Aunque los millones de fans de la serie han suspirado durante años por nuevos capítulos, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas con el reparto.

La producción del especial de HBO Max se ha retrasado debido a la pandemia del coronavirus. El plan es filmarlo en el mismo estudio en Burbank, California, donde se grabó la serie original, que se transmitió durante 10 temporadas de éxitos tras 236 episodios entre 1994 y 2004.