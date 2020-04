Aumentó 70% la venta de harina en paquete

La pandemia del coronavirus y la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional ha modificado hasta los cambios de hábito de consumo. Según Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), desde que comenzó la cuarentena aumentó 70% la venta de harina en paquetes de 1 kilo para el consumo hogareño.

Según Cifarelli “al principio se vendió más por temor a que faltara mercadería y luego la gente se dio cuenta de que en la cuarentena podía entretenerse haciendo pan casero y cocinando. Por suerte estamos abasteciendo todo pero por fin llegó el momento de disfrutar de la harina en casa”.

Esta situación plantea un nuevo escenario, ya que el paquete de 1 kilo representa solo el 10% de sus ventas

Esta situación plantea un nuevo escenario para la molinería, ya que el paquete de 1 kilo representa solo el 10% de sus ventas (70% va a las panaderías y 20% a la industria) y solo 17 de los 120 establecimientos tiene la maquinaria para ese fraccionamiento. La cadena del trigo, la harina y el pan emplea a 250 mil personas de manera directa.

Para el presidente de la FAIM “el entretenimiento familiar y la no posibilidad de recibir visitas o hacerlas chocan de frente contra el consumo de la panadería, generando una merma en el consumo de facturas, tortas, masas y todos los productos que son complementarios del pan. En estos días comenzó a recuperar un poco el terreno, pero venimos de un mes donde solo se había vendido pan para la mesa. Eso ha generado que las panaderías hayan bajado entre 40 y 50% su volumen comercial”.

Eso ha generado que las panaderías hayan bajado entre 40 y 50% su volumen comercial

De esa manera, las ventas de los molinos han disminuido un 40% con respecto a los volúmenes que se registraban antes de la cuarentena. “Lamentablemente la hiperactividad del Poder Ejecutivo emitiendo DNU para tratar de tapar los baches que van quedando no van de la mano con la poca celeridad de las entidades de crédito. Las empresas no deberían atravesar el histórico caminito para que las ayuden financieramente”, afirmó Cifarelli.

Leer también: Actualizan los estándares de limpieza en los hoteles

Y agregó: “Evidentemente siguen las mismas exigencias de otrora, como si la pandemia no existiera para que podamos seguir pagando los sueldos. Hoy no podemos depositar la cobranza de nuestros clientes y ellos no pueden pagarnos las facturas de la mercadería porque los bancos no atienden por caja. ¿Cómo se hace un depósito de 500 mil pesos por cajero automático?”.