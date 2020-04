Jonathan Bottinelli y la vuelta a la actividad “lo más rápido posible”

Jonathan Bottinelli, histórico defensor, renovó su devoción eterna por San Lorenzo, aunque reconoció que es difícil “que me necesiten” hoy en la entidad de Boedo.

“A San Lorenzo siempre le estaré agradecido. Pero no creo que hoy me necesiten. Tienen grandes defensores y yo tengo 35 años. Me parece que no es momento de hablar del club”, dijo el zaguero central, en la actualidad uno de los referentes de Unión de Santa Fe.

Bottinelli, integrante del plantel ganador de la Copa Sudamericana 2002 y torneo Clausura 2007, desalentó, de este modo, la posibilidad de un regreso a la institución en la que se formó.

El jugador, que también vistió las camisetas de Arsenal y River Plate, está pasando el aislamiento social y obligatorio en Buenos Aires, a causa del coronavirus.

“Tengo un nene y una nena. Hacía mucho que no los veía. Por eso estoy pasando la cuarentena en Buenos Aires” explicó Bottinelli al programa radial “Jogo Bonito” (FM Late 93.1).

El defensor solicitó una vuelta a la actividad “lo más rápido posible”, una vez superados los protocolos sanitarios que devienen de la pandemia, para que “los empleados que están en torno al fútbol puedan seguir cobrando sin problemas”.

Bottinelli, por su lado, le pidió a los dirigentes que “se manejen con mayor diálogo con los jugadores”, con la intención de que los chicos que “lo necesitan puedan cobrar lo que les corresponde”

(Télam)