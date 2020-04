“Señora, por favor colabore”, le suplicó un oficial de la Policía de la Ciudad a una mujer que decidió romper la cuarentena obligatoria este martes. Fue para instalarse en una plaza de Palermo y aprovechar los 20° de temperatura y el sol espléndido del otoño porteño.

“Colabore usted conmigo, que soy una vieja que necesita aire y sol. Usted debería ser una persona bondadosa, no una persona que viene a hincharme para jorobar. Porque no le hago mal a nadie ni estoy contagiando a nadie”, razonó la mujer.

El episodio se produjo cerca de las 15 en un espacio verde sobre Avenida del Libertador en Palermo. “No quiero llevarla detenida, vaya a su casa”, suplicó el oficial de policía mientras la señora languidencía apoltronada en su reposera.

“Esperá hasta las 15.20”, espetó la aludida. “Tengo mi barbijo y mis guantes, no toco ni la puerta de calle”, agregó mientras los oficiales buscaban a una colega de la fuerza que pudiera detenerla.

Fuentes policiales confirmaron al diario La Nación que, en efecto, la señora levantó sus cosas y se retiró del lugar a las 15.20, una vez que hubiera tomado sol y aire.

Sus vecinos, mientras tanto, observaron la escena desde sus casas, donde están encerrados desde el 20 de marzo por la cuarentena obligatoria decretada para frenar el avance del coronavirus Covid19 en el país.

El Gobierno de la Ciudad impuso la semana pasada que todas las personas de más de 70 años deberán llamar a la línea 147 antes de salir de sus casas, no para pedir permiso sino para informar el motivo de su salida con el objeto de buscar alternativas que les permita quedarse en sus hogares, a resguardo de la pandemia de coronavirus.

Pero nadie puede tomar sol en nombre de otra persona.