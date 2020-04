Julio Lamas: “Tenemos que prepararnos para un escenario nuevo”

El actual entrenador del seleccionado de básquet de Japón y ex Argentina indicó que los especialistas de la salud deben pronunciarse al respecto del regreso del deporte a nivel mundial.

Julio Lamas, entrenador de Japón y ex del seleccionado argentino de básquetbol, aseguró hoy que tendrán que prepararse para “un escenario nuevo” por la pandemia de coronavirus.

“Los profesionales del deporte tendremos que prepararnos para, cuando se pueda volver, hacerlo de la mejor manera posible y poder funcionar en un escenario nuevo”, aseguró el ex entrenador de San Lorenzo.

Lamas, de 55 años, está en Buenos Aires pasando la cuarentena por el coronavirus y no se animó a pronosticar el regreso del básquetbol a nivel mundial: “La verdad que no lo sé. No sé si será a corto o a mediano plazo. Lo deben decir los especialistas de la salud”.

Además, Lamas, que dirigió el seleccionado argentino entre 2011 y 2014, se mostró preocupado por “las consecuencias de la pandemia en la salud y en la economía del país”.

“Como entrenador y profesional, tengo reuniones a distancia con el cuerpo técnico o con el managment de la federación. Estamos trabajando en dos caminos: reprogramando las actividades del 2020 y, por el otro lado, los preparadores físicos están entrenando a distancia a veinte jugadores del seleccionado para tratar de que pierdan la menor condición atlética posible”, dijo sobre su labor en Japón.

“En lo personal, paso la cuarentena con mi familia. Si bien el encierro no es lo mio, tengo conciencia de que lo que está pasando es tan grave y está por encima de mi que lo llevamos por bastante tranquilidad y muy bien hasta ahora”, cerró con Básquet Plus.

