¿Central analiza jugar de local en Arroyo Seco?

En ningún escenario posible del retorno de la actividad está contemplado que los hinchas puedan asistir a los partidos de fútbol durante algunos meses y es por eso que en Rosario Central se comienza a debatir en torno a qué escenario utilizar para salvaguardar costos y poder tener al plantel alineado desde lo mental sin depender de la visual de un estadio desierto como significaría el Gigante de Arroyito.

Es por eso que, advertidos de esto, algunos directivos pondrán sobre la mesa la opción de afrontar los compromisos de día en el country de Arroyo Seco, un terreno absolutamente habitual ya que es el lugar de entrenamientos cotidiano y que cuenta con las medidas exigidas para albergar encuentros de Primera División. De hecho, Tiro Federal de Rosario en su estadía en la primera división afrontó algunos encuentros (frente a Estudiantes y Argentinos Juniors) en la temporada 2005/06 y es donde se desarrollan la totalidad de los encuentros amistosos del plantel superior.

“Central es uno de los pocos clubes del mundo que tiene dos estadio habilitados y esa es una ventaja importante. Lógicamenete debieran ser los partidos de día porque no tiene iluminación. Mi pensamiento es no descartarlo, hay que hablarlo con el plantel, cuerpo técnico y psicólogo del plantel ya que el jugador de puede adaptar mas a los lugares de entrenamientos a estadio como el nuestro que habitualmente lo ves colmado con 40.000 personas. Igualmente no hay nada definido”, señaló el vicepresidente Ricardo Carloni sobre esta posibilidad.

Precisamente, la última presentación Canalla en 2020 fue por la primera fecha de la Copa de Superliga a puertas cerradas en Arroyito, Colón ganó 3 a 1 y varios protagonistas auriazules se manifestaron “incómodos” y con dificultad para la concentración por la escenografía planteada.

Fuente: TyC Sports