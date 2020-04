El 30 por ciento de los padres que asisten al Hospital de Niños, no lleva “tapabocas”

Médicos del nosocomio advierten que muchos adultos no cumplen con las medidas de seguridad e higiene dispuestas por la pandemia.

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país, los hospitales de la provincia modificaron sus protocolos para que, entre todos, sea más fácil evitar el contagio de la COVID-19.

En el Hospital de Niños, por ejemplo, el comité de crisis determinó que habría un solo ingreso habilitado para los trabajadores, pacientes y ambulancias, se reprogramarían las cirugías y se reduciría al máximo la circulación de adultos dentro de las instalaciones.

En este sentido, el Dr. Pablo Ledesma explicó en CADENA OH! que “si bien disminuyeron las consultas de pacientes ambulatorios, el 30 por ciento de adultos que acompañan a sus hijos no concurren al hospital con la protección debida y que, a diferencia de supermercados u otras instituciones, no podemos impedir el ingreso a esos padres”.

Debido a esta situación, los profesionales hacen un llamado a la toma de conciencia. “Si nos cuidamos y cumplimos las medidas, la salida de esta cuarentena va a ser más rápida y efectiva”.

“En poco tiempo vamos a entrar en la época de patología invernal y la consulta va ir aumentando progresivamente día tras día”, adelantó Ledesma.

