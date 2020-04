Evalúan suspender el partido de los All Blacks con Los Pumas

Durante la pandemia muchas actividades se han visto resentidas por la cuarentena. No solamente en el ámbito económico, sino que también el deporte y sus espectáculos quedó suspendido en su totalidad para evitar la aglomeración de personas.

Según informó Los Andes, si bien todo se revisa minuto a minuto y muchas disposiciones deben reajustarse conforme surgen nuevas informaciones, por el momento todo parece indicar que el partido entre Los Pumas y los All Blacks se suspendería.

El encuentro tendría lugar en Mendoza, previsto para el mes de septiembre. Federico Chiapetta, subsecretario de Deporte de Mendoza, indicó que esperan una confirmación oficial sobre una posible cesación en el evento.

“Oficialmente no han dicho nada desde el ente que organiza el torneo pero como viene esta situación, al haberse suspendido desde la Copa América donde Mendoza también sería sede además y tantos eventos a nivel nacional y mundial…”, sopesó en CNN radio Mendoza.

Es que el funcionario remarcó que no hay nada definitivo respecto del avance del virus. “No sé en qué situación de la pandemia estaremos, ojalá que bien, pero calculo que este año no vamos a tener ningún evento, por supuesto, deportivo menos, así que, estimo que no se jugará”, evaluó.

Asimismo, Chiapetta auguró que de suspenderse hasta nuevo aviso, el partido podría disputarse el año que viene. “Creo y espero que se pase al año que viene como tantos eventos y podamos concretar el partido en Mendoza”, avizoró.