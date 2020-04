Donald Trump anunció que suspenderá la inmigración a EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que suspenderá “temporalmente” la inmigración a su país debido a la pandemia del coronavirus.

“Firmaré un decreto para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos”, escribió Trump en Twitter. El jefe de la Casa Blanca justificó su decisión “a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses”.

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, con más de 766.000 casos confirmados (casi un tercio de los registrados en todo el mundo) y de 41.500 muertes (la cuarta parte del total global), según la universidad Johns Hopkins.

En ese contexto, Trump, pese a sus frecuentes apelaciones a evitar un mayor freno de la economía por el impacto de la pandemia -que ya causó la pérdida de más de 22 millones de puestos de trabajo-, prorrogó por 30 días el cierre de las fronteras con Canadá y México para el tráfico “no esencial”.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

