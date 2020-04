Un ex Colón está varado en un aeropuerto de Alemania

La pandemia por el coronavirus suspendió el fútbol en casi todo el mundo y muchos futbolistas optan por regresar a su país mientras pasa todo este tema del virus.

De Argentina hay varios jugadores distribuidos por distintas partes del mundo y uno es el caso de Cristian Guanca. El ex Colón, actualmente jugando en el Al Shabab, está junto a su madre y dos hijos.

“Estamos en el aeropuerto de Frankfurt y fue una odisea ya llegar hasta aquí, porque sabemos la situación que hay en el mundo y no es normal lo que está pasando. Yo me encontraba en la ciudad de Jeddah, mientras que el “Chino” Vittor estaba en Khamis Mushait (juega en Damac FC) y el otro “Chino”, Guanca, en la capital Riad (actúa en el Al Shabab)”, precisó el ex Central Leonardo Gil.

Los tres futbolistas deberán seguir durmiendo en el aeropuerto por lo menos hasta el miércoles que llegará el permiso que los habita para poder viajar hasta San Pablo, y de ahí hasta Buenos Aires, según contaron a Sin Mordaza allegados a los jugadores.

En el aeropuerto donde se encuentran hay un pequeño hotel donde consiguieron dos habitaciones que se las dieron a la mamá e hijos de Cristian Guanca.