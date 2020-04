La preocupante situación en Italia de un ex jugador de Liga Santafesina

La pandemia por el coronavirus afectó a todos por igual. Empresarios, políticos, deportistas y hasta las grandes empresas sintieron las consecuencias de la cuarentena obligatoria.

Uno de los que está sufrieron los efectos negativos de la pandemia es el futbolista Lucas Canavese.

El santafesino, que supo jugar en las canchas de Liga Santafesina, habló con Sin Mordaza y contó que en estos momentos no reciben ayuda y que su dinero se le está acabando. Actualmente está jugando en Vigevano y expresó que “mi contrato vence en mayo, igual no me están pagando sueldo, a nadie , porque al no jugar nadie cobra, ni yo ni nadie en los otros clubes”.

Y agregó que “estoy parando en un departamento que lo paga el club, que el contrato se vence ahora en mayo, y no se que va a pasar, si renovarán acá o nos tendremos que mudar”. “La comida ahora la estoy pagando yo pero en teoría después me devolverían lo que gasté en alimentos”, añadió a Sin Mordaza el santafesino de 22 años.

Contó que sale una vez por semana al supermercado a hacer las compras. Es la única salida y si bien alimentos se consiguen, lo que está un poco difícil son los productos de higiene. “No hay alcohol en gel ni barbijos ante tanta demanda. Y lavandina. es imposible de conseguir”, argumentó.

Sobre la embajada y el consulado, el ex Argentinos de San Carlos y El Quilla dijo a Sin Mordaza que “no hay nada. Llene el formulario que hay que completar, como todos, pero no hay respuestas, no nos ayudan ni nos dan una mano”. “Y se dice que no quieren buscar a los varados en Italia por la situación que se está viviendo acá”, comentó.

Por último dijo que “estamos al tanto de las noticias en Argentina y vemos que pusieron vuelos desde España y hasta de Estados Unidos, que está en una situación peor, y no entendemos como no hay vuelos desde Italia”.