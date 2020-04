Gobierno presentó ante la SEC la oferta de reestructuración de la deuda

El Gobierno presentó hoy ante la Securities and Exchange Commission (SEC) durante esta jornada la oferta de reestructuración de la deuda argentina en vías de default. Con esto, comenzaron a correr formalmente los 33 días que cambiarán la historia de la economía argentina. Así se inició la carrera para abrir las negociaciones y, eventualmente, cerrar un acuerdo por u$s68.000 millones de deuda.

Tal como informa hoy Ámbito Financiero, será un raid que terminará, indefectiblemente, el 22 de mayo, cuando se cumpla un mes de no haber pagado la liquidación del 22 de abril del Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones. Dinero que, por orden ya dada del presidente Alberto Fernández, no se concretará. Como todo título tiene unos 30 días más de plazo luego de su vencimiento para ser cubierto, Argentina tendrá entonces hasta el 21 de mayo para cubrir ese dinero. Un día después, entrará en default.

La intención oficial es que antes de esa fecha la negociación esté cubierta, que se haya logrado el porcentaje del 75% de aceptación. Y que, finalmente, el país no entre en default. Y que, en consecuencia, no haya ya que liquidar los tres pagos del Global. Si no, la suerte estará echada y será decisión del Gobierno si en situación de default mantiene o no la oferta para que, con el tiempo, quien quiera la acepte.