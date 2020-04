Chayanne hizo explotar las redes sociales al compartir imágenes en las que se lo ve luciendo su increíble cuerpazo a los 51 años.

El cantante puertorriqueño, que se encuentra respetando la cuarentena en su casa junto a su familia, aprovechó el cálido día para hacer una parrillada. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el torso desnudo del artista, luciendo ese six pack infartante e hizo gala de lo bien que se mantiene a sus 51 años.

“Viviendo el hoy y consintiendo a la familia”, escribió junto a dos fotos que hicieron enloquecer a sus seguidores, que no pararon de elogiarlo.

“#QuedémonosEnTuCasa que así es mejor”, “Así yo sería más feliz en cuarentena”, “El hombre perfecto”, “Ese hombre es mío, respeten!”, “Que hombre más guapo, Dios mío!”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Ni siquiera la actriz, cantante y ex modelo Vanessa Williams pudo resistirse a los encantos del boricua. Aunque su compañera de elenco en la película Dance With Me (1998) no escribió nada, puso una línea de emojis de fuegos, uno tras otro. Y sí.

Días atrás, el intérprete de “Lo Dejaría Todo” o “Torero”, que igual que otros artistas pospuso varios de sus conciertos que tenía programados, recomendó a sus fans que cumplan con la cuarentena, con el fin de cuidar su salud y frenar la propagación del coronavirus.

“Hola mi gente bonita, estoy siguiendo las indicaciones de quedarme en casa con mi familia, afortunadamente estamos bien y aprovechamos para compartir más, para ver una buena película, hacer ejercicio; estoy seguro de que muchos de ustedes también lo están haciendo. El tener fe nos da la paciencia y tolerancia que necesitamos para estar aislados”, comentó desde su hogar.

“Estamos tan acostumbrados a la libertad que cuando la recomendación es quedarse en casa, nos cuesta trabajo. ¡No es fácil! Es lo que nos toca por nuestro propio bien y el de todos aquellos que trabajan y luchan por el bienestar de la comunidad. Los quiero y continúen protegiéndose”, concluyó.

