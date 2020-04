El ex jugador de Unión que ahora maneja una ambulancia

Alejado de las canchas y del fútbol, Luis Tomé se sumó a las charlas de café virtuales con Sin Mordaza donde recorrió su vida como jugador y contó que es de su vida en la actualidad.

“Tito”, como lo conocen sus amigos, nació en Santo Tomé el 20 de enero de 1965 y este año, antes de la cuarentena, festejó los 55. Además el campeón en el ascenso del 89 es uno de los pocos de esa época que tiene su propia peña.

Muchos tuvieron la chance de cumplir el sueño de jugar al fútbol de manera profesional y en el club que uno es hincha pero tras el retiro se dedicaron a otros rubros. Uno de los casos es el de Luis Tomé. “Actualmente soy chófer de Emergencias médicas. Llegue a este trabajo porque tuve hace unos años una lesión de rodilla que no me dejaba entrenar con normalidad y mi cuñado, que trabajaba de chófer, me hizo un contrato con los superiores de él y tuve a suerte de entrar”, contó en la charla virtual con Sin Mordaza.

Si bien hoy es un ciudadano más, a Luis Tomé lo siguen saludando por su paso por el Tatengue. “Algunos si me reconocen y otros no pero cuando le decís tu nombre enseguida sale el tema de Unión“, esbozó. “En este momento hay mucha gente joven y no te reconoce”, añadió ya que hoy hay más redes sociales y web que informan a diferencia de años anteriores.

Sobe lo que llegó a ganar en su paso por Unión o como profesional el ex defensor respondió con una pregunta: “¿Ganar plata?, jaja (se ríe de manera irónica)”. “Nosotros en Unión eramos pibes y ganábamos poco en esos tiempos pero después cuando me fui a otros clubes, en Bolivia, se ganaba bien por mes como decirte entre 1500 a 2000 dólares en ese momento”, expresó. “Hoy es una locura lo que gana el jugador. ¡Ojo!, no estoy en contra pero me parece que debería haber una escala bien definida y de esa manera los clubes tendrían sus finanzas controladas”, dijo.

Alejado del fútbol, donde parece que uno tiene todo al alcance de las manos, “Tito” habló sobre su día a día y como llega a fin de mes: “Hoy en día soy un empleado de la provincia y el sueldo nomás es suficiente, lo importante es adaptarte a lo que ganas (se ríe). De todas maneras siempre se recurre gente de la familia para que te de una mano y gracias a Dios nunca tuve que vender nada para subsistir”.

Y destacó que “nunca se me cruzó por la cabeza ser director técnico. Sería un desafío importante en mi vida pero “ya estamos de vuelta” para insistir y más en estos tiempos modernos”.

Hablando un poco de fútbol, Luis Tomé recordó junto a Sin Mordaza el día que arrancó a jugar en Unión. “Tengo el mejor de los recuerdos de mi debut en primera. Fue contra Newell’s, allá por marzo de 1988 en cancha de Unión, y ese día jugué de cuatro y salimos 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la Fecha 26 del torneo. Recuerdo que lo hice bastante bien aclara entre risas. El partido se suspendió por incidentes debido a una piedra que arrojaron en la cabeza del árbitro”, cerró.

El santotomesino se refirió al alejamiento del fútbol y expresó que cuando tenía 35 años “la decisión de dejar el fútbol pasó porque tenía una lesión que no me dejaba en paz y en segundo lugar los años no pasan solos y no tenía en mente nada. Salió lo de chofer y acá seguimos”.

Entre las cosas que le regaló el fútbol, el ex Tatengue tiene en el podio los clásicos ante Colón donde se logró el ascenso a Primera. “El 89 fue un sello para toda Santa fe y como siempre digo tuve la suerte de estar en ese plantel y ser titular. Fue importante a nivel futbolístico y seguirá siendo eternamente”.

La base de aquel equipo estaba integrada por Tognarelli, Altamirano, Mauri, Humoller, Armando, Carlos González, Pasucci, Rabuñal, Leonardo Madelón, José “Pepe” Castro y Gustavo “El Potro” Echaniz, Luis Tomé, Gustavo Brandt y Dante Fernández, dirigidos técnicamente por Humberto Zucarelli con Carlos Trullet como ayudante de campo.

“En esa época había grandes jugadores y el ídolo era José “Pepe” Castro. En la segunda vuelta llegó de refuerzo Leo (Madelón) y aportó su jerarquía. Los ídolos en ese momento era el equipo porque funcionaba como un reloj gracias al cuerpo técnico”, dijo a Sin Mordaza el plantel que quedó en la historia.

Consultado sobre si le molesta que cuando se hable del ’89 se lo recuerde casi siempre a Leo Madelón, Luis Tomé fue sincero y argumentó que “él quedó grabado por ser parte de ese equipo y por la trayectoria que realizó y realiza como técnico. La gente lo idolatra más por los logros conseguidos últimamente y la verdad que no me molesta que se lo nombre más a él porque cada uno sabe quien es quien y más en el fútbol”. “En el ’89 el equipo fue el campeón”, cerró.

Pocos futbolistas tienen el privilegio de tener una peña y defensor que utilizó la “3” es uno de los privilegiados. “Lo de la peña fue una locura de mi amigo ‘Torito’ Belotti y compañía. Me llamaron y me pidieron permiso para usar mi nombre en la peña…y les dije que estaban locos (jaja, ríe). Les dije que hay otros buenos jugadores a lo que me contestaron que ‘era el único del plantel de Santo Tome’ y por la clase de persona pero yo sigo siendo el mismo de siempre, no cambie. Voy a estar agradecido siempre por formar parte de la peña, además son mis amigos”, sostuvo a Sin Mordaza como se dio.

Ping Pong de Sin Mordaza “Tito” Tomé

El mejor compañero

Tuve varios compañeros que fueron muy buenos, si es por el ´89 claro que Vikingo Mauri.

Mejores rivales

Recuerdo haber enfrentado a Claudio Caniggia en el proyección 86, Ricardo Gareca, Alberto Márcico, Gabriel Batistuta, Ramón Díaz y el ‘Toro’ Funes entre algunos de los que recuerdos.

El mejor técnico

En el podio pongo a Zucarelli y Mazzoni

Qué pensas de Colón

Un equipo de fútbol, contestó entre risas

