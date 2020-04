Tras ver esos mensajes, su gran amiga, Moria Casán, con quien compartía escenario hasta que se decretara la cuarentena obligatoria con la obra La gran depresión, se sumó a las críticas contra el permiso de circulación para mayores de 70 años. “Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?”, preguntó la One, siguiendo con el tono satírico.