Los libros más leídos en esta cuarentena

La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón

Publicado en 2001, es el primer libro de la saga del Cementerio de los libros olvidados: vendió más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducido a 36 lenguas. La novela está ambientada en la Barcelona de la revolución industrial hasta después de la guerra civil española.

La peste, Albert Camus

Camus publicó La peste en el año 1947 como respuesta a la enorme crisis colectiva, psicológica y moral, después de la Segunda Guerra Mundial. El autor francés se dirigía a su país a través de una suerte de fábula, una enorme metáfora: contaba la historia de una plaga que provocaba un confinamiento obligatorio en una ciudad otrora bulliciosa e implacable.

No hay duda, entonces, de lo que mueve a los lectores a recuperar este clásico en un momento como este, el de la crisis del COVID-19: el deseo de las lecciones del filósofo nos sirvan para afrontar esta situación, para no cometer errores colectivos, para no sucumbir a las tentaciones que una situación límite como la que vivimos nos ofrece, y para salvarnos a nosotros mismos cuando todo esto acabe.

Reina roja y Loba negra

Dos novelas negras de Juan Gómez-Jurado que también han arrasado en el mercado arrasado por la crisis del COVID-19. Como en el caso de Javier Castillo, estas historias de detectives, misterio y corrupción ambientadas en Madrid apelan a la parte de nosotros que más necesitada se encuentra, en estos momentos, de una distracción estimulante. Éxito nacional e internacional, su trabajo engancha y se contagia de boca en boca.