Leonardo Madelón confesó por qué se fue de Unión

Leonardo Madelón habló un par de veces luego de su renuncia como técnico de Unión y en esta oportunidad dialogó con Radio Club Octubre 94.7 dando detalles de los motivos que lo llevaron a irse del club a días de arrancar un nuevo torneo (Copa de la Superliga) y con el desafío de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

“Me fui bien de Unión, fue una salida buena, la realidad es que nunca pude asimilar el desarme del equipo, nos habíamos comprometido a pelear arriba y se fueron jugadores claves. Y después cuando arranca el 2020 se fueron tres o cuatro muchachos y no es que no sirvan los que están, pero te cansa otra vez lo mismo. No saber si te va a salir bien o no, por lo cual opté por salir, por ahí otro buen día de otra gente lo levanta”, comenzó diciendo.

“Yo no tuve ningún problema con la dirigencia, es algo entendible, el club necesita vender y generar recursos, lo que pasa que fueron muchos años y siempre se fue desarmando el equipo. Yo también quiero pelear arriba y jugarle a Vélez en Santa Fe y ganarle y con este equipo nos costaba. Pasamos al Mineiro, pero no me puedo quedar con eso, perdimos partidos de local donde nosotros éramos muy fuertes”, aseguró.

Para luego agregar “Teníamos un equipo dinámico, agresivo, que trabajaba bien las pelotas detenidas. Y el de ahora es un equipo nuevo que hay que armar. Por eso preferí salir y dejar la puerta abierta si me toca volver y sino todo bien. Uno puede ser libre y decirle que no a un trabajo bueno, pero quedarse por quedarse no sirve”.

Respecto a la salida de jugadores en las que estuvo involucrado Cristian Bragarnik opinó: “Cristian (Bragarnik) me ayudó siempre, jamás me obligó a nada con los jugadores, estuvimos seis años juntos, nos fue bien con los resultados y ayudó mucho con el equipo. En el caso de Acevedo lo hicimos comprar y se terminó yendo. Defensa le ofrecía más dinero y además tenía la Libertadores. Convencí a Acevedo que venga a Unión, pero ante una mejor oferta se terminó yendo”.

“Damian Martínez estaba enamorado de Santa Fe, la familia no se quería ir, pero me dijo que en Central ganaba le iban a pagar tres veces más que en Unión. Y yo no le puedo decir que se quede, porque después ese jugador me puede reprochar de por vida que tal vez no tenga para comprarse una casa porque yo no lo dejé salir. Es muy complicada la situación nuestra”, tiró el entrenador.

En otro tramo de la charla Madelón diferenció la postura de Argentinos con la de Unión “Argentinos en su momento no vendió a Hauche que lo quería Racing y a Batallini que lo pretendía River. Tomó una muy buena decisión dirigencial priorizando lo deportivo. Y en Unión ante la primera oferta se fueron todos de golpe, a Cavallaro lo traje, lo pusimos bien y cuando estaba para jugar, hace uso de una cláusula de rescisión y se fue a Tigre. Estas cosas te cansan, al final estoy laburando para otros clubes. Por todo eso, tengo derecho a cansarme y enojarme, por eso me fui”, cerró.

Con info de UNO Santa Fe