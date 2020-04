Mientras que miles de fanáticos todavía lamentan no poder volver a ver a María Elena Fuseneco junto con los Argento en la obra de teatro que marcará el regreso de Casados con Hijos, las versiones sobre la salida de Érica Rivas del proyecto comienzan a salir a la luz. Y luego de que la actriz afirmase que a pesar de que tenía ganas de participar y que estuvo preocupada por el guión, fue comunicada vía WhatsApp por la producción que no tendría trabajo, el periodista Ángel de Brito dio a conocer la otra campana de la historia, asegurando que hubo pedidos económicos y exigencias de ella que terminaron desembocando en el escándalo que estalló por los aires, indica el portal Exitoína.

Minutos después de que Rivas difundiera el comunicado en el que sostuvo que fue bajada de la obra y que esto no trascendió a la prensa desde su lado, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) se volcó a Twitter para decir que la artista de 45 años marcó sus diferencias con el resto del elenco desde un comienzo.

“Érica Rivas es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guión, y cuando lo cambiaron no acepto. No solo eso, sino que pidió más dinero ‘porque voy a tener que trabajar mucho más’”, escribió el jurado del Bailando en su cuenta, para luego a dar a conocer la actitud que tuvo una vez que leyó el libreto de la obra que se estrenará en el Teatro Gran Rex recién en enero de 2021, debido a la reprogramación por el aislamiento obligatorio con motivo de la pandemia de coronavirus.

Corrigió el último guion con un fibron indeleble con todos las partes que no le gustaban, la producción le explicó que eso cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación. https://t.co/sJutilCRRm — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 17, 2020

“Corrigió el último guion con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban, la producción le explicó que eso cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación. No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente pago por la producción. O sea, más dinero”, sostuvo De Brito.

Pero además de los motivos de su exclusión del proyecto, el conductor de LAM también habló del sinsabor que les provocó las recientes declaraciones de Érica a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato, concretando así esperanzas nulas con respecto a que María Elena aparezca en escena.

“Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de victima’ cuando simplemente no hubo un acierto artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de Casados con Hijos”, concluyó Ángel.