La Municipalidad asumirá el control de precios en supermercados y almacenes

El secretario de Producción, Mauro Nervi, confirmó que la Municipalidad de Venado Tuerto asumirá la tarea de controlar los precios en supermercados y almacenes, pero todavía no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollarlo.

En los próximos días el gobierno provincial remite las planillas correspondientes con los precios y el formato de las actas, acompañadas de una capacitación para los inspectores.

“El control de precios es una facultad que delega la Provincia a los municipios y comunas, y cada intendente decide si la toma. La responsabilidad de controlar los precios es de la Provincia, pero la decisión del intendente Leonel Chiarella ha sido sumarse a este control y para eso estamos esperando que Comercio Interior de la Provincia nos envíe las disposiciones”, explicó Nervi.

Hay dos controles de precios diferentes: uno para las grandes cadenas que tienen que informarle a la Nación de manera constante sus valores en las góndolas, y otro para los comercios de proximidad, con una lista diferente. “El Municipio lo que hará es inspeccionar, labrar las actas y enviarlas a la autoridad de aplicación que es la Provincia. Esos modelos de actas requieren una capacitación para nuestros inspectores que la debe dar el gobierno provincial on line”, amplió.

El secretario de Producción recordó que hoy el Municipio cuenta con limitaciones para las tareas de inspección porque hay trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo y están impedidos de trabajar en las calles: “Hoy no damos abasto para todos los controles que estamos haciendo relacionados con los comercios, más la asistencia en bancos, cooperativas y todas las entidades donde debe concurrir la gente. Por eso vamos a sumar al personal que hoy está en la oficina municipal de Información al Consumidor. Queremos que los precios que uno encuentra al hacer las compras sean controlados”.

La cadena

Una de las mayores dificultades a la hora de controlar los precios es que muchas veces el comerciante manifiesta que tuvo que subirlos porque previamente el mayorista le aumentó. Nervi contó que esa situación fue abordada con el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano: “Nos dijeron que la única herramienta que tenemos nosotros para controlar es el precio en góndola y que el comerciante tendrá cinco días para hacer un descargo y demostrar dónde se origina el aumento, y luego la Provincia será la encargada de hacer el seguimiento. No es tan sencillo el control de precios y menos en esta emergencia”, admitió Nervi.

De todos modos, el funcionario afirmó que estarán arbitrando los medios para ejercer el control: “Al intendente le manifiestan en forma constante los vecinos que no dan más por no poder trabajar, porque sus ingresos bajaron y los precios suben de manera exorbitante. Por eso nos vamos a abocar al tema, pero estamos a la espera de las resoluciones y disposiciones de la Provincia que todavía no tiene una fecha determinada. Entendemos que ellos tampoco tienen estructura, con mucha gente en cuarentena”.

En tal sentido, señaló que se espera contar con las listas de precios para la próxima semana y poder empezar a realizar los controles correspondientes.