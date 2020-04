La anécdota del sanjustino Leandro Chichizola con Lionel Messi

Leandro Chichizola, arquero de Getafe, recordó una anécdota con Lionel Messi de cuando estaba en las inferiores de River y le tocó ser alcanzapelotas en un partido de la Selección Argentina.

“Cuando era chico, yo estaba en las inferiores de River y, cuando la Selección Argentina jugaba en el Monumental, previo al Mundial de Alemania 2006 con Pékerman, yo era alcanza pelotas por jugar en el club. En un partido contra Perú, Messi entró en el segundo tiempo y cuando termina el partido le pedí la camiseta, pero no me respondió”, comenzó contando en una entrevista por Instagram con Ignacio Peralta. “Después se dio vuelta y se la sacó. Vino un compañero mío y se la quitó de las manos, pero Messi le pidió que se la devolviera , se dio vuelta y me la dio a mí. ‘Vos me la pediste primero’, me dijo”, agregó. “Es con el número 19, la tengo encuadrada en mi casa. No se la hice firmar, pero la última vez que vino a Getafe le conté la anécdota y no lo podía creer. Mucho no le quería decir porque capaz me la pide para su museo, ja”, concluyó el exarquero del Millonario.

La Pulga, que tuvo su primera participación con la Mayor en agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría en el que fue expulsado en apenas unos segundos. Más tarde ese año, tuvo su presentación por Eliminatorias ante Paraguay como visitante, y su debut en Argentina fue ante Perú, pero su camiseta tiene otro dueño.

Fuente: TyC Sports