Mayores de 70 años podrán sacar un permiso para circular

Los adultos mayores de 70 años deberán tramitar un permiso obligatorio y específico para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de “disuadirlos de salir a la calle y garantizar el distanciamiento preventivo” ante la posibilidad de contagio de coronavirus y ser el principal grupo de riesgo. Así lo informaron fuentes del gobierno porteño.

El Permiso de Circulación se podrá tramitar en la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación. El objetivo es elevar las “barreras de salida” a la calle y a la vez que los adultos mayores tengan alternativas con la intervención de otras personas frente a sus necesidades, como la compra de alimentos y medicamentos, entre otras.

Las nuevas medidas contemplan que “los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir”, y “se busca que no puedan salir y el Permiso obligatorio es la medida de mayor impacto en la circulación”, añadieron voceros oficiales.

Rodríguez Larreta explicó que este permiso “no busca prohibir nada”, sino “ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar que salgan a la calle”.

“Son decisiones antipáticas y difíciles, pero lo hacemos para cuidar a todos”, señaló Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa.