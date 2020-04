Johnny Deep se unió a Instagram cantando a John Lennon

Siempre buscó alejarse del foco de los medios, a menos que sea para promocionar una película; sin embargo, Johnny Depp sorprendió al desembarcar en Instagram. Y lo hizo a lo grande: uniéndose a Jeff Beck para versionar “Isolation”, el clásico de John Lennon.

“Hola a todos… estoy grabando algo para ustedes ahora mismo… denme un minuto”, escribió Johnny Depp junto a una foto para debutar en la red. Más tarde, publicó un video donde habló de su incursión, por primera vez, en las redes sociales. Además, compartió un sentido mensaje sobre la situación que se vive en el mundo debido a la pandemia causada por el coronavirus y lanzó una nueva versión remasterizada de la icónica canción “Isolation”, que grabó con el legendario guitarrista.

El actor cree que es el momento, debido a la crisis mundial, para acercarse más a sus seguidores y abrirse al diálogo. Además, se mostró conmovido por la tragedia global, por ver a tanta gente luchando por su vida, a miles que la han perdido y a quienes trabajan incansablemente contra el “enemigo invisible”. Sobre todo, recordó a quienes mueren en las calles sin ningún tipo de protección, refugio u opción. Y le pidió a todos que se quedaran en sus casas, se protegieran e hicieran lo mismo con sus familias.

También alentó a sus seguidores a que sean creativos en el confinamiento y mantenerse ocupados. “Hagan cualquier cosa que piensen que puede servir para alegrarle el día a alguien. Dibujen, lean, pinten, piensen, aprendan, graben una película con su teléfono, toquen un instrumento si lo hacen; si no, aprendan”.

Luego, explicó. “Jeff Beck y yo grabamos esta canción Isolation el año pasado, como nuestra propia visión de una preciosa canción de John Lennon. La poesía de Lennon: ‘We’re afraid of everyone. Afraid of the Sun!’ (Tenemos miedo de todos. ¡Miedo al sol!) nos pareció a Jeff y a mí especialmente profunda y significativa en este momento”. “Esta canción sobre el aislamiento muestra el miedo y los riesgos existenciales para nuestro mundo. Así que queríamos ofrecérselo, y esperamos que los ayude a digerir el momento, o simplemente los ayude a pasar el tiempo mientras soportamos el aislamiento juntos“.

“Antes de irme, gracias a todos por su amabilidad y apoyo inquebrantable y su fortaleza durante estos últimos años”, dijo, e invitó a todos a escuchar la canción.

Fuente: Exitoina