Cande Tinelli habló de su medicación y la polémica por tomar alcohol

Por más de que su padre esté metido de lleno en una guerra contra el Grupo Clarín, Candelaria Tinelli no baja el perfil y compartió una serie de mensajes en Instagram que desataron polémica, tuvo un cruce con un seguidor, y también reveló que es ella quien necesita la medicación por la que el conductor de El Trece solicitó un vuelo sanitario hacia Esquel.

La cantante había publicado un meme con fines humorísticos en el que invitó a adivinar qué animal se escondía en una imagen que poco lugar le dejaba al misterio, ya que claramente se trataba de un elefante. “Si adivinan el animal, destapo un vino”, indicó Lelé, pero hubo alguien que cuestionó duramente su mensaje.

Leer también: Tinelli, golpeado: “Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años”

“Ojo que la medicación y el alcohol te pueden hacer mal. ¿O iba otra cosa en la valija?”, le respondieron a Cande, poniendo así una vez más en discusión el contenido del bolso que le llevaron a Marcelo en la ciudad chubutense.

La empresaria no se anduvo con vueltas y respondió de manera desafiante, contestando que en esa valija había caviar, y añadió: “Gracias a Dios no hay contraindicaciones en tomar las medicaciones que tomo y beber alcohol. ¡Qué amor igual! ¡Gracias por preocuparte! El misterio de la javali”.

Más allá de la polémica, Cande de todas maneras no destapó ningún malbec o cabernet, y reveló que ya estaba disfrutando de un buen fernet, para luego compartir una frase destinada hacia los detractores suyos y de su papá. “La vida es más simple cuando dejás de darle explicaciones a la gente y solo hacés lo que amás”, rezó la imagen que difundió en sus historias.

Leer también: Fuerte cruce de Marcelo Tinelli con el Grupo Clarín

Días atrás y previo al vuelo controversial, la cantante defendió a Marcelo en su cumpleaños, y una vez que estalló el escándalo, también se volcó a las redes para escribir. “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”, había expresado Lelé.