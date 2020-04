El hincha de Colón que busca la vacuna contra el COVID-19

Leandro Grimaldi es un médico santafesino, de 34 años, nacido en el popular barrio de Barranquitas. Estudió en las escuelas Fátima e Inmaculada de Santa Fe mientras que estudió medicina en las universidades de Rosario (UNR) y Santa Fe (UNL).

Actualmente trabaja como ejecutivo en una compañía multinacional de investigación. Además participa en tareas relacionadas a la salud pública y foros de expertos a través de su relación con la Universidad de Harvard.

Como todo argentino, el santafesino Leandro Grimaldi lleva el fútbol presente a todos lados. Hincha de Colón desde chiquito, el doctor sigue de cerca al Sabalero. “Siempre que puedo y no estoy de viaje por trabajo o conferencias los miro a los partidos”, dijo a Sin Mordaza. “La única excepción fue la última Sudamericana que no los miré por cábala… y mal no nos fue. Jaja”, añadió entre risas sobre la campaña del equipo de Pablo Lavallen que fue subcampeón en la Copa Sudamericana 2019.

El médico de Harvard contó que cuando vivía en Santa Fe iba todos los fines de semana a la cancha y cuando no podía lo seguía por la radio televisión.

En una charla futbolera con Sin Mordaza, el médico santafesino contó sobre el partido entre Colón e Independiente del Valle de Ecuador que “fue el único que vi de la Sudamericana (como te contaba por cábala). Todavía siento que fue el partido más extraño que vi en muchos años, hubo muchísimos factores que afectaron el flujo del juego”.

Y respecto al ganador de la Copa Sudamericana 2019 dijo que “no hay que poner excusas y reconocer a un gran adversario y merecido campeón”.

Consultado sobre la pandemia, Leandro Grimaldi comentó que “la aparición del coronavirus en un contexto de accesos casi sin límites a redes sociales e internet hacen que la información real se oculte bajo las denominadas fake news. “La gente está asustada y la realidad es que enfrentamos dos pandemias. Tenemos el coronavirus y por otro lado, la sobredosis o mala información. Esto lleva a que la gente no tenga las herramientas necesarias para saber lo que está pasando y lo que vendrá“.