¿Por qué el personaje futbolero de El Secreto de Sus Ojos no era hincha de Independiente?

El reconocido escritor Eduardo Sacheri evacuó uno de los grandes interrogantes de El Secreto de sus Ojos, film argentino que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera: por qué el personaje futbolero en la escena de la pasión no es de Independiente, a sabiendas de que el largometraje se basó en un libro suyo.

“Al momento de elegir el equipo de que pudiera ser el asesino… Hacer a un violador, asesino, hincha de mi club yo no quería. Está bien que si lo hubiéramos hecho de Independiente pudiéramos ver a los extras. Pero a mí la verdad me daba por el hígado asociar a Independiente a esa figura”, explicó Sacheri en un Instagram Live con Soy del Rojo.

LA ESCENA DE LA QUE HABLA SACHERI: