César Delgado: “Solamente salgo para ir a comprar comida”

– ¿Qué actividades hacés para llevar mejor la cuarentena?

– Yo estoy un poco más acostumbrado a estar encerrado por todas las concentraciones que hice durante mi carrera. Entonces por ese lado se cómo llevarla, pero ahora con la familia es distinto. Durante el día siempre hay cosas para hacer, como la tarea de los chicos, cocinar o limpiar. Recién a la noche, antes de dormir, vemos una serie o una película.

César se inició futbolísticamente en Rosario Central. Allí, desde su debut, sorprendió a todos con su velocidad, desborde y gran capacidad para asistir, principalmente a Luciano Figueroa, con quien formó una recordada dupla de ataque. Luego pasó a Cruz Azul, donde dejó una huella imborrable y se convirtió en ídolo. Tras un gran paso por el fútbol francés, donde estuvo tres años en el Olympique de Lyon y fue campeón de la Ligue 1 y la Copa de Francia, retornó primero a México (Monterrey) y luego a Rosario Central. Sus últimos pasos en el fútbol los dio en Central Córdoba de la misma ciudad. “Llegamos a la final de la Copa Santa Fe, pero no llegué a disputarla porque justo cortamos y arrancaron las vacaciones. Después de ese partido terminé muy cansado y lastimado muscularmente, y la verdad que no me sentía bien para comenzar otra pretemporada”.

– ¿Te estás entrenando actualmente?

– No, ya me entrené demasiado durante toda mi carrera (se ríe). Además, acá adentro del departamento no puedo hacer nada. El otro día me puse a hacer un par de abdominales y me dije: “¿Qué estoy haciendo?”. Igual si, antes de todo esto me mantengo activo y juego a la pelota siempre que me invitan.

Su debut en la Selección fue el 16 de julio del 2003 en un amistoso ante Uruguay, en la inauguración del Estadio Ciudad de La Plata. “Representar a mi país fue lo máximo en mi carrera, lo mejor que me pudo pasar como futbolista. Soy un agradecido y me considero un bendecido por haber vestido esa camiseta. No puedo reprocharme nada porque a ese nivel, haber formado parte no es poca cosa, soy un afortunado”, explica.

En total disputó 20 encuentros con la Selección Argentina, incluyendo Copa América (subcampeón) y Copa Confederaciones (subcampeón). En 2004, fue una de las principales figuras de la Selección Sub 23 que consiguió por primera vez en la historia la medalla de oro en fútbol. Aquel equipo, que se caracterizó por su buen juego, que finalizó invicto y con el arco en cero, dejó un gran recuerdo en él. “Ese certamen fue la frutilla del postre. Hicimos mucho esfuerzo para lograr el título. Si bien la mayoría ya jugaba en Primera División, con el correr del tiempo todos formaron parte de grandes equipos y fueron figuras. El equipo estaba aceitado, nos conocíamos muy bien porque veníamos de un proyecto de hace un tiempo. Alcanzamos un gran nivel de juego, con un cuerpo técnico que nos exigía mucho”. Para el cierre, explica: “Igual, lo que más destaco de ese grupo es el día a día que teníamos. Dentro y fuera de la cancha nos llevábamos muy bien, había mucha unión. El ‘Kily’ (González), (Gabriel) Heinze y (Roberto) Ayala, que eran los más grandes, siempre nos guiaban. Por suerte, pudimos coronarlo con la medalla de oro”.