Bolsonaro destituyó al ministro de Salud

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó a su ministro de Salud en plena crisis del coronavirus. “Acabo de saber por el presidente Bolsonaro de mi destitución”, publicó en Twitter el ahora exfuncionario nacional.

El titular de Salud había dicho que solo se iría si era cesado, ya que “un médico no abandona a su paciente”. Poco después, Bolsonaro presentó al nuevo ministro, también médico.

El oncólogo Nelson Teich es la persona elegida para dirigir el ministerio. La COVID-19 ha causado la muerte de 1.736 personas y ha contagiado a más de 28.000 desde que a finales de febrero, justo después del carnaval, fue detectado el primer caso

Mandetta, que en sus ruedas de prensa diarias insistía en que solo se guía por la ciencia, era un firme partidario del aislamiento social, medida que el Presidente quiere aflojar para reactivar la economía.

Brasil, el primer país al que el coronavirus llegó en América Latina, es el que tiene mas fallecidos y más casos confirmados en la región. La expansión de la enfermedad se ha ralentizado en los últimos días por motivos desconocidos para los expertos, que anticipan que el pico llegará en las próximas semanas.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020