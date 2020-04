Oferta con fuerte quita a bonistas: para el Gobierno, “el viernes será un día clave”

La presentación fue realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la quinta de Olivos. También estuvieron presentes el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otras personalidades.

Según manifestó el propio Guzmán, “hoy no podemos pagar y no lo podremos hacer por varios años”. Asimismo, sostuvo que todavía no se llegó a un acuerdo ni con los bonistas, ni con Fondo Monetario Internacional (FMI), para determinar qué monto de la deuda es factible pagar.

“Empezaría a pagar en 2023 un cupón promedio de 0,5 por ciento y esas tasas crecerían hasta niveles sostenibles; la reducción de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4 por ciento del stock de la deuda externa y la reducción de interés de 37.900 millones de dólares, que representa el 62 por ciento”, explicó el ministro.

De esta manera, desde el Gobierno consideran que “el viernes va a ser un día clave” ya que, dependiendo de cómo actúen los mercados, se podrá conocer o, al menos, tener una leve idea sobre qué piensan los bonistas extranjeros acerca de la propuesta realizada.

