Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y una ¡subasta increíble!

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro han iniciado una subasta benéfica por la crisis del nuevo coronavirus en la que los ganadores podrán acompañarlos y participar en el rodaje de “Killers of the Flower Moon”, la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno.

La iniciativa forma parte del reto “All In Challenge”, iniciado por el empresario Michael Rubin, en el que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias iniciativas solidarias que tratan de palear los efectos que la pandemia está provocando entre los más vulnerables.

Leer también: Sol Pérez conducirá un noticiero

Algunos famosos también pueden donar al fondo, además de ofrecer su experiencia, como el caso de Ellen DeGeneres. Ella ha entregado un millón de dólares y subasta la posibilidad de presentar junto a ella su programa de televisión, “The Ellen DeGeneres Show”.

Una vez que se acepta el reto, se tiene que nominar a otra celebridad. Además de DeGeneres, tanto De Niro como DiCaprio han invitado a Matthew McConaughey y a Jamie Foxx. McConaughey ya ha aceptado y ha tomado la decisión de subastar el acudir a un partido de fútbol junto a él en la Universidad de Texas, además ha nominado a Jimmy Kimmel y Jonah Hill.

A través de su cuenta de Instagram, DiCaprio publicó un video en compañía virtual con De Niro, y expresó en primer lugar que: “Recientemente lanzamos Americas Food Fund para ayudar a garantizar que todas las familias necesitadas tengan acceso a alimentos en este momento crítico. Nuestras comunidades más vulnerables necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca. Por eso le pedimos que nos ayude con All In Challenge“.

Luego, el actor de 45 años continuó: “Si alguna vez te preguntaste cómo es poder trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro y yo, esta es su oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una nueva película llamada ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por Scorsese. Queremos ofrecerte un papel de acompañante sin cita previa, la oportunidad de pasar el día en el set con nosotros tres y asistir al estreno. Para participar, vaya a All In Challenge y done lo que pueda”.

No es la primera vez que Leo realiza este tipo de acciones. En 2017, la fundación ecológica del actor ofreció una puja para cenar con los protagonistas de “Titanic”, él y Kate Winslet, La recaudación fue en beneficio de las organizaciones sin fines de lucro de ambas estrellas y de una campaña en GoFundMe, que ayudó a una joven británica que necesitaba apoyo para costear su tratamiento contra el cáncer.

Leer también: Baby Etchecopar confirmó su salida de Radio 10

Emilia Clarke, la eterna madre de los dragones en la aclamada serie Game of Thrones, es otra de las famosas que optó por esta modalidad y propuso un sorteó que tendrá 20 ganadores de una cena virtual con ella. Para participar en la selección final, todos los interesados deberán donar a razón de US$ 15.000 , dado que entre todos busca hacerse con US$ 300.000. con el fin de donarlo para ayudar en el alarmante y complejo cuadro de una pandemia que tacleó a la humanidad.