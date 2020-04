La UOM aceptó rebaja del 30 por ciento del sueldo para evitar despidos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó una rebaja salarial del 30 por ciento para evitar despidos en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El secretario general del gremio, Antonio Caló, confirmó que en las próximas horas se firmará el convenio que contempla el pago del 70% del sueldo a los trabajadores que no prestan tareas desde que se inició la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández y -probablemente- van a tener dificultades una vez que se termine el confinamiento por el parate generalizado que hay en el sector.

“estamos aceptando que les paguen 70% a los trabajadores hasta que los vuelvan a convocar”

“La situación está difícil, como en todos los gremios, y muchas empresas no van a tener trabajo cuando se termine la cuarentena. Por eso estamos aceptando que les paguen 70% a los trabajadores hasta que los vuelvan a convocar”, anticipó Caló en declaraciones a El Destape radio.

Aquellos empleados que sí vayan a trabajar cobrarán el 100% de su sueldo, explicó el líder sindical. Exigen que las compañías aseguren el cumplimiento estricto de protocolos y condiciones de higiene para evitar contagios y garantizar la salud de los trabajadores.

Diferencias

La firma del acuerdo estaba prevista para el miércoles pera aún hay discrepancias entre el gremio y los empresarios. Por ejemplo, en cuanto a la vigencia del acuerdo (UOM pide 120 días y los empresarios, 60) o acerca del descuento del 30% : se discute si se realiza sobre el sueldo neto, como pretende el sindicato o sobre el básico, que es lo que planteó la parte patronal.

Los puntos acordados hasta ahora son las suspensiones con el 70% del salario y el compromiso de que puedan salir de este convenio las pymes que no puedan pagar ese porcentaje de los sueldos. “Muchas pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de hacerlo ni siquiera en caso de que se reanuden las actividades ya que no tienen a quién venderle su producción”, dijo un vocero empresarial.