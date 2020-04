Varios comerciantes no podrán pagar los sueldos

El empresariado en general quiere abrir las puertas aunque sea un rato por día para poder cobrar las cuotas cumpliendo protocolos de prevención porque “están preocupados. La situación es desesperante. En general son expresiones de deseo de difícil realización”, expresó Paravano.

“Primero está la vida de la gente, pero el 70% de los negocios están cerrados. Algunos aún no terminaron de pagar sueldos de marzo y en abril va a ser más difícil para el 70% que no pudo abrir “, remarcó el gremialista.

“La situación es desesperante. No es una pelea de trabajo y capital, nosotros queremos que los negocios puedan vender, si no venden no nos pagan los sueldos, solo queremos que se cuide la salud de los trabajadores si se autorizan actividades”, finalizó.