Silvio Rudman, que suena en Unión, uno de los candidatos de Colo Colo

“ Me comuniqué vía WhatsApp con Aníbal Mosa y le pasé el curriculum de Silvio (Rudman). Aparentemente se mostró interesado, porque en el mismo momento me pasó el contacto de Marcelo Espina para que hablara con él “. Así comienza la desconocida historia de cómo llegó a la dirigencia de Colo Colo la opción de Silvio Rudman .

Cristian Argiz es el agente del adiestrador argentino y en conversación con AS Chile reconoce las tratativas con Espina para ubicar a su representado en Macul. es el agente del adiestrador argentino y en conversación conreconoce las tratativas con Mosa para ubicar a su representado en Macul.

“Si no se hubiese interesado (Aníbal Mosa), no me pasa el contacto (de Marcelo Espina). Le envié el curriculum de Rudman (a Espina) y él me contesta que lo va a revisar“, relata Cristian Argiz.

“La gente de Colo Colo se debe preguntar ‘¿qué pergaminos tiene Silvio Rudman?’ Y yo lo comparo con Lionel Scaloni, quien no tenía experiencia en selecciones y hoy está dentro de los mejores entrenadores del mundo. Silvio suple esto con juventud, ganas, capacidad y gestión”.

El último acercamiento

Al ser consultado sobre nuevas conversaciones con Mosa o Espina, el agente del entrenador asegura que “no hemos tenido contacto nuevamente desde la última vez que hablamos hace cuatro o cinco días atrás, así que voy a esperar un tiempo prudente para la respuesta. Seguramente Aníbal lo está analizando“.

“Silvio está entusiasmado y se siente capacitado para el desafío de dirigir a Colo Colo. Me comunicaré esta semana con Aníbal para ver qué conclusión sacó del material que le entregué“, cierra Cristian Argiz desde el país trasandino.

Fuente: Chile AS