Bazán Vera, enojado con Gabriel Heinze

Daniel Bazán Vera, tío de Nazareno Bazán, juvenil delantero que dejó Vélez para irse a la Universidad Católica de Ecuador, explotó contra Gabriel Heinze por haberle dado pocos minutos en la Primera del Fortín.

“Soy una persona que me manejo de esta forma y no tengo pelos en la lengua. Ayer dije, si me lo cruzo, le arranco la cabeza. ¿De qué me sirve que me llame?”, expresó el Indio, histórico jugador del Ascenso, en diálogo con La Red (AM 910). Y agregó: “Siento que a mi sobrino, a mi hijo, lo boludeó”.

“Naza se la ha aguantado. Hoy está en Ecuador, solo, hace dos meses no sale del departamento por la enfermedad. Lo vi. Lo ha ninguneado, lo ha tratado muy mal, le ha faltado el respeto. Los números de Nazita lo marca por sí solo”, añadió.

Además, recordó aquel encuentro ante Racing en el que el Gringo mandó a la cancha a Nazareno Bazan en lugar Mauro Zárate. “Ese día lo puso porque la gente le rompía los huevos, y dijo: ‘Lo pongo a este, pero saco al ídolo’. Yo lo veo de esa forma”. También se tomó muy mal que lo haya dejado afuera del banco de suplentes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, como visitante, en noviembre.

“Lo que digo con la boca, lo banco con el pecho. No porque sea matón ni nada. No tengo término medio. Le tocó este tipo, que se ha portado muy mal, le ha faltado el respeto. Por culpa de eso, se tuvo que ir de Vélez a otro país”, insistió Bazán Vera.

“Le tocó este boludo, que le hizo mal. Optó por tomar otro camino, probar en otro lugar, hacer su carrera. Mañana le puede ir bien o ir mal”, dijo. “Tiene 21 años. Con cualquier otro entrenador, hubiese tenido la posibilidad. Eso es lo que a uno le da bronca”, reiteró el Indio. Y sentenció: “La única diferencia que hay entre este tipo y yo puede ser la plata”.