Buen balance de la reunión entre el sector hotelero gastronómico y Alberto Fernández

En respuesta a los persistentes reclamos del sector hotelero gastronómico frente a la crisis por el COVID 19, finalmente se produjo la reunión entre el gobierno y el sector afectado.

Durante la jornada de ayer tuvo lugar una importante reunión entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las entidades representantes del sector privado de la Hotelería, la Gastronomía y el Turismo. Los empresarios le presentaron un proyecto para declarar la Emergencia del sector.

No somos iguales que la industria o el comercio en general, y por ende necesitamos soluciones especiales.

Según palabras de la Presidente de la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) , Graciela Fresno: “En la reunión pudimos manifestarle al Presidente de la Nación el estado de situación del sector hotelero y gastronómico; las necesidades que tenemos frente a esta realidad particular de cierre de establecimientos debido a la cuarentena y expresar nuestra preocupación en función a que, en el momento en el que la cuarentena se levante y a diferencia de lo que ocurre con la industria, nuestro sector no va a poder reactivar su trabajo de forma inmediata y que dicha reactivación dependerá de la existencia de una vacuna contra el virus del COVID 19″.

También, destacó la receptividad del Presidente ante los temas planteados: “Entendió claramente la situación de nuestro sector particular, y que las medidas diseñadas por el Gobierno no alcanzan. No somos iguales que la industria o el comercio en general, y por ende necesitamos soluciones especiales. Le solicitó a los Ministros de Producción y de Turismo que, a partir de mañana, trabajen para crear una batería de propuestas más eficientes y eficaces para aplicar a nuestro sector particular. La reunión fue absolutamente productiva. Tenemos esperanza que a partir de este encuentro se pueda generar un alivio para nuestras PyMEs, que ofrecen 500.000 puestos de trabajo en todo el país”.

Tenemos esperanza que a partir de este encuentro se pueda generar un alivio para nuestras PyMEs, que ofrecen 500.000 puestos de trabajo

Por su parte, al ser consultado como representante local del sector, el presidente de AEHGAR, Carlos Mellano, sostuvo al respecto del resultado de la reunión: “Lo que tenemos que valorar, en primer instancia, es la presencia del Presidente de la Nación y el hecho de que hayamos podido compenetrar las agendas con los distintos ministerios, tanto el de Producción como el de Turismo, y estamos esperanzados de que las promesas que se establecieron en la reunión se hagan realidad”.

Leer también: FEHGRA denuncia crisis terminal en el sector hotelero y gastronómico

Por otro lado, y en concordancia con Fresno, Mellano afirmó que: “Tanto la hotelería como la gastronomía van a padecer esta pandemia como nadie. A medida de que se libere la cuarentena, nuestra actividad va a estar relegada, por la naturaleza de la misma. Por lo tanto, esperamos realmente tener las herramientas para poder solventar el pago de sueldos, el sostenimiento de los locales y todo lo que nos permita susbsistir en una situación que no se terminará en el corto plazo”.