Perotti: “El que no tenga barbijo no va a poder entrar al super ni subirse al colectivo”

El gobernador Omar Perotti adelantó que aunque no se definió aún una norma será obligatorio en toda la provincia de Santa Fe el uso de barbijos caseros. “Hay lugares como el transporte público, el supermercado o los bancos donde definitivamente va a haber que usarlo”, dijo el mandatario en un programa de TV de Rosario.

“Es una buena práctica, sirve para cuidarnos y cuidar al otro. Es parte de nuestras nuevas costumbres que tendremos que incorporar”, sostuvo.

“No nos metamos con los barbijos profesionales que son para los médicos y enfermeros. El tapabocas cumple perfectamente la función que necesitamos”, remarcó.

Por otro lado manifestó que debería quedar en manos de los municipios, pero que no cree necesario aplicar multas. “Lo que tiene que haber es una exigencia clara y concreta: el que no tenga barbijo no va a poder entrar al super ni subirse al colectivo”.

“Esto va a generar disciplina y la población va a entender la importancia del uso del tapabocas”, concluyó.

Con información de Rosario 3