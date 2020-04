El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, se refirió este martes al pago de salarios, al endeudamiento provincial y a la alternativa de emisión de cuasimonedas que mencionó el gobernador Omar Perotti.

En diálogo con medios rosarinos, el funcionario provincial expresó que la gestión santafesina tiene “el pago de salarios como prioridad” pero ató las próximas liquidaciones a la recaudación o a las nuevas fuentes de financiamiento.

“La instrucción del gobernador es que el pago de salarios es prioritario pero por supuesto también que eso está vinculado a la recaudación. Y a las nuevas fuentes de financiamiento que el gobierno está gestionando”, expresó el funcionario provincial.

Luego, Agosto indicó que la caída de la recaudación no es un problema único de la provincia de Santa Fe. “En otras provincias también hay una incertidumbre importante”, dijo.

El ministro negó los números de la oposición de un financiamiento aprobado por la Legislatura para endeudar a la provincia por 50 mil millones de pesos.

“Usé varias calculadoras y ninguna me dio eso. Están sumando vacas con caramelos. Los 39 mil millones de la ley de emergencia y los 15 mil millones por el coronavirus no se suman. Están sumando las autorizaciones de endeudamiento y los destinos para esos fondos. Es como si tomara el crédito para comprar una bicicleta y después suma el credito que tomé y el monto de lo que salió la bicicleta. No son 50 mil millones ni 39 mil”, dijo el funcionario.

Préstamos

El ministro santafesino también dijo que la provincia gestiona financiamiento para cubrir la emergencia sanitaria y también para destinar fondos a municipios y comunas.

“El provincial está tomando un préstamo de 5 mil millones de pesos por un lado y mil millones para municipios y comunas”, dijo Agosto.

Los cinco mil millones se tomarán con el agente financiero de la provincia y luego reconoció que a la provincia se le complicó la posibilidad de tomar deuda en el mercado local.

“El mercado habitual que tenían las provincias para tomar endeudamiento se ha interrumpido en los últimos 15 días por la emergencia sanitaria”, expresó Agosto y luego sostuvo que la ley de Necesidad Pública que habilitó el crédito público llegó tarde porque “estaba pedida desde diciembre”.

“La provincia está desplegando estrategias para pedir financiamiento en distintos lugares. Todos los gobernadores están pensando en todas las alternativas, y las cuasimonedas son opciones que están en el menú”, dijo el ministro santafesino.

“Si conseguimos alternativas de financiamiento la emisión de cuasimonedas quedaría relegada. Por el momento no es que vayamos a emitir cuasimonedas”, manifestó.